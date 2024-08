Hein krijgt altijd gelijk! Vanhaezebrouck had weer iets gezien wat iedereen gemist had

Weet u nog wat er gebeurde na de transfer van Omri Gandelman naar KAA Gent? Hoofdscout Samuel Cardenas brak de Israëlische middenvelder op zijn voorstelling af door te stellen dat hij "een transfer van de trainer was". Cardenas vertrok niet veel later, maar Gandelman... Tja...

Cardenas en zijn team hadden toen de kwaliteiten van Gandelman ook onder de loep genomen en zagen dat hij ontbrak wat Gent van een middenvelder verwacht: snelheid en techniek. Vanhaezebrouck haalde daarop dat meewarig lachje boven dat we allemaal al mogen bewonderen hebben.

Hij haalde Gandelman immers niet om het spel te maken of te verdelen. Nee, hij zocht een infiltrerende middenvelder die het offensieve compartiment kon helpen. Om het spel te maken had hij Kums en De Sart. Maar iemand die tussen de lijnen kon lopen en chaos stichten? Nee, dat was er niet.

Sven Kums verwoordde het gisteren misschien nog het best: "Omri is eigenlijk een spits. Hij weet waar hij moet staan en hij staat er ook. Als de bal in de box komt, is er altijd wel een kans. Dat is een belangrijke kwaliteit", aldus de draaischijf.

Cuypers was ook een Hein-transfer

Een jaar na zijn komst heeft Gandelman 17 goals in 51 wedstrijden gescoord. De laatste 7 maanden waren er dat 15. Je hebt veel spitsen van topteams in België die zulke cijfers niet kunnen voorleggen. Geef hem vrijheid en zet hem niet als defensieve middenvelder en je hebt een enorm wapen.

De 1m88 Israëli weet zich immers als geen ander te positioneren. En hij trekt daarmee ook altijd een middenvelder uit positie waardoor anderen vrijheid krijgen om de voorzet of de pass te geven.

Vanhaezebrouck had dat gezien toen hij nog bij Maccabi Netanya speelde. Je hebt het voor hem of niet, maar Hein krijgt wel veel gelijk. Zo wilde men binnen de club een half jaar geleden nog Thomas Henry aantrekken, maar Hein hoefde hem niet.

Over Hugo Cuypers was men ook niet razend enthousiast, maar Vanhaezebrouck drukte door. Tactisch zal hij misschien wel één van de sterkste coaches zijn die ooit in België heeft rondgelopen. Hij weet in ieder geval wat hij nodig heeft en welke kwaliteiten aanvullend zijn in zijn ploeg.