Bob Madou openhartig over haat en bedreigingen van 'supporters'

Club Brugge heeft een moeilijk seizoen achter de rug gehad, maar pakte uiteindelijk toch nog de titel in de Jupiler Pro League. Voor Bob Madou waren het moeilijke tijden en hij werd ook niet gespaard.

Club Brugge wil ook dit seizoen mikken op de titel, maar vorig seizoen was het een heel lastig seizoen voor blauw-zwart. En dus kwam er ook veel kritiek op de coaches én de verantwoordelijken binnen de blauw-zwarte familie.

Bart Verhaeghe en ook nieuwe CEO Bob Madou moesten het vaak ontgelden. Daar heeft Madou nu een en ander over te vertellen in een diepgaand interview dat hij heeft gehad met Het Nieuwsblad.

© photonews

“Club is een volksclub en dat zal het altijd blijven. Het mag gerust wat rauwer. Het moet allemaal niet afgelikt worden. Er moeten niet enkel heiligen op de tribunes zitten - we steunen elke sfeeractie - maar wat op Standard gebeurd is, had daar niks mee te maken."

Online bedreigingen

“We hebben 24.500 abonnees. De grote meerderheid is opgelucht met onze reactie - zij willen niet met die groep geassocieerd worden. Er zijn enkelingen die niet tevreden waren. En dat heb ik geweten. Ik heb online bedreigingen gekregen. Dat heeft me geraakt.”

Madou wil niet zeggen of hij klacht heeft ingediend tegen de betrokkenen. "Daar wil ik niet over uitwijden. Voor mij is dat een privézaak", klinkt het nog in de krant.