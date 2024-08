'Ameen Al-Dakhil verlaat Burnley en komt bij Champions League-club terecht'

Stap voor stap beginnen de voormalige spelers van de Pro League die door Vincent Kompany naar Burnley kwamen, te vertrekken. Nu is het nu de beurt aan Ameen Al-Dakhil om de Clarets te verlaten.

Zoals enkele dagen geleden aangekondigd, zal de Rode Duivel bij Vfb Stuttgart tekenen. Volgens Sacha Tavolieri is er tussen de twee clubs een overeenkomst bereikt en mag er van een 'done deal' gesproken worden.

Er zou 9 miljoen euro gemoeid zijn met de transfer. Het vierjarige contract dat hij in Duitsland zal ondertekenen, is een geweldige kans: vorig seizoen eindigde Stuttgart als tweede in de Bundesliga, voor Bayern München, en zal dus deelnemen aan de Champions League.

Al-Dakhil proberen om in Duitsland zijn ritme terug te vinden. Hij kampte afgelopen seizoen met heel wat blessureleed. De hereniging met Vincent Kompany tijdens het topduel tegen Bayern staat al gepland op 19 oktober.

