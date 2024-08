Gaat Domenico Tedesco voor serieuze veranderingen zorgen bij Rode Duivels?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bij de KBVB loopt lang niet alles volgens plan. Het sportief comité zou zich geërgerd hebben aan de lakse evaluatie van de bondscoach.

Het is niet bepaald een rustige zomer bij de KBVB. Maandag kwam bijvoorbeeld het nieuws al naar buiten dat Vincent Mannaert een belangrijke functie kon gaan invullen, maar uiteindelijk zelf zijn kandidatuur introk.

Het contract van Frank Vercauteren in zijn huidige positie zal ook niet verlengd worden. Maar er zijn nog meer redenen waarom het onrustig is.

Volgens Sporza zou het sportief comité zich namelijk geërgerd hebben aan de late en te lakse evaluatie van bondscoach Domenico Tedesco na het EK.

Die zou de schuld dan ook helemaal niet bij zichzelf willen leggen. Het zou niet aan zijn plan hebben gelegen, maar wel aan de uitvoering hiervan.

Tedesco was naar verluidt ook erg teleurgesteld in de 'oudere' internationals op het EK. Hij zou volgens Sporza hebben gevraagd of hij mag 'doorselecteren' en experimenteren om zich voor te bereiden op het WK 2026. Bij sommigen kwam dit aan alsof hij Romelu Lukaku aan de kant wilde schuiven, maar de KBVB ontkent dat helemaal.