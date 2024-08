"Ik hoop dat deze transferperiode snel gedaan is": Napoli-coach Antonio Conte wil nog niet over Romelu Lukaku spreken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het lijkt erop dat de transfer van Romelu Lukaku naar Napoli zal doorgaan. Toch wil Antonio Conte, coach van de Italiaanse club, zich er nog niet over uitspreken.

Romelu Lukaku kwam deze zomer weer bij Chelsea terecht. Dit nadat zijn uitleenperiode bij AS Roma op een eind liep. De club wou hem wel definitief overnemen, maar om financiële redenen ging dat niet.

Nu lijkt het er wel op dat de Rode Duivel zijn nieuwe club heeft gevonden. Napoli zou zo'n 30 miljoen euro gaan betalen aan Chelsea om de spits over te nemen.

Bij Napoli zal Victor Osimhen naar alle waarschijnlijkheid naar Al-Ahli vertrekken. Lastig voor een coach zoiets. Antonio Conte heeft er duidelijk ook genoeg van.

"Ik hoop dat deze transferperiode zo snel mogelijk eindigt", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws na de 3-0 overwinning tegen Bologna FC.

"Voor ons trainers is het niet gemakkelijk om te werken en een goede teamgeest te creëren met spelers die niet weten waar hun toekomst zal liggen. Lukaku? Daar spreek ik pas over als het officieel is", besluit hij.