Nu al opvallende voorspelling over stadsderby tussen Royal Antwerp FC en Beerschot

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Pas op 28 september spelen Royal Antwerp FC en Beerschot tegen elkaar. Toch blikt Hein Vanhaezebrouck nu al vooruit over hoe het dan zou kunnen zijn.

Hein Vanhaezebrouck gebruikte twee weken geleden al zijn glazen bol. “Na de penaltyfout van Doumbia had ik voorspeld: het zou zomaar kunnen dat het slecht gestarte Club Brugge over twee weken boven het goed gestarte Antwerp staat”, zegt de analist in Het Nieuwsblad.

Uiteindelijk is het een week later al prijs, na een zege van Club Brugge tegen Dender en de nederlaag van Royal Antwerp FC in eigen huis tegen KV Mechelen. En Vanhaezebrouck durft zelfs al verder kijken nu hij de smaak van voorspellingen goed te pakken heeft.

“Ik zal nu een boude voorspelling doen: het zou zomaar kunnen dat Antwerp over vier speeldagen tegen Beerschot om de titel ‘Ploeg van ’t Stad in de Rangschikking’ speelt. Dat lijkt raar, aangezien Beerschot laatste staat, maar gezien het programma zou het wel kunnen.”

Antwerp speelt nu op Gent, tegen Union en op Westerlo, terwijl Beerschot thuis Dender en STVV op bezoek krijgt en naar Charleroi moet. Het zou dan ook wel eens een opvallende stadsderby kunnen worden, aldus Vanhaezebrouck.

Misschien is het aan Jonas De Roeck om zekerheid in te bouwen en accenten op de verdediging te leggen? “Ik hoop dat het niet zo ver komt want Antwerp biedt open, spectaculair voetbal. Maar ik ben niet overtuigd dat het niet gebeurt.”