Anderlechtspeler weigert contractverlenging en staat op het punt naar Oostenrijk te vertrekken

Kristian Arnstad heeft zijn contract bij Anderlecht niet verlengd en staat op het punt te vertrekken. Het Oostenrijkse Rapid Wien lijkt een mogelijke bestemming te bieden.

Volgens Sacha Tavolieri drukt Rapid Wien hard door om Kristian Arnstad voor zich te winnen. Anderlecht is bereid mee te werken aan een transfer.

De jonge Noor heeft zijn contract bij Anderlecht niet verlengd en wil zo snel mogelijk vertrekken. Zijn contract is nog tot 2025 geldig.

De middenvelder kwam in 2019 over van het Noorse Stabaek. Bij Anderlecht kwam hij 68 keer in actie en wist daarin één keer te scoren.

Arnstad zat vorige week wel nog in de selectie voor de Europese wedstrijd tegen Dinamo Minsk. Het is afwachten of hij dit weekend geselecteerd zal worden.

Naast Arnstad neem Anderlecht ook afscheid van jonge spelers Lars Montignies en Antoine Colassin. Beide speler vertrekken naar Beerschot.