Bob Peeters enthousiast over nieuwste aanwinst SK Beveren: "Een slimme voetballer die vooruitdenkt"

SK Beveren heeft zijn selectie versterkt met de Nederlandse middenvelder Finn Dicke. De 19-jarige middenvelder komt voor een seizoen op huurbasis over van de Portugese zusterclub Estoril Praia.

Dicke begon zijn carrière bij ADO Den Haag vooraleer hij in 2020 de overstap maakte naar Portugal. Bij de Nederlandse club maakte Dicke tevens zijn debuut in de Eredivisie.

In Portugal was Dicke voornamelijk actief bij het U23-team van Estoril, waar hij in 35 wedstrijden vijf keer wist te scoren.

General manager Bob Peeters is dan ook enthousiast over de komst van de jonge Nederlander: "Finn Dicke beschikt over heel wat interessante eigenschappen voor een verdedigende middenvelder. Hij combineert verdedigende kracht met een sterk voetballend vermogen. Dicke is een slimme voetballer die vooruitdenkt en bovendien ook kopbalsterk is."

Met de komst van Dicke hoopt SK Beveren zijn defensieve middenveld te versterken voor het nieuwe seizoen. De club wil immers meestrijden voor promotie naar de Jupiler Pro League.

Finn Dicke zal bij Beveren spelen met het nummer zes. Hij kan zijn debuut maken deze zaterdag op Club Luik.