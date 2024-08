Gaf dit dé doorslag voor het vertrek bij de voetbalbond? 'Niet Tedesco, maar Vercauteren is dé schuldige voor het teleurstellende EK'

Frank Vercauteren is aan zijn laatste maanden bezig als technisch directeur van de Belgische voetbalbond. Domenico Tedesco wil graag dat de voormalige Rode Duivel in een andere functie aan boord blijft. Maar ook dat zal niet gebeuren.

De Belgische voetbalbond gaat het contract van Frank Vercauteren - die overeenkomst loopt op het einde van het kalenderjaar af - niet verlengen. De KBVB moet drastisch besparen en kan het (niet-voorziene) loon van de technisch directeur niet langer verantwoorden.

Nochtans heeft Domenico Tedesco hemel en aarde verzet om Vercauteren aan boord te houden. De bondscoach hoopt zelfs dat de voormalige Rode Duivel als extern adviseur kan blijven ondersteunen.

Maar ook dat zal niet gebeuren. Eerst en vooral moeten ook die diensten betaald worden, terwijl Vercauteren bij het management niet onbesproken is. Moet er niet vooral naar hem worden gekeken voor het teleurstellende EK van afgelopen zomer?

Het Laatste Nieuws weet dat het Sportief Comité van de KBVB dat alleszins doet. Volgens hen was het Vercauteren - het is geen geheim dat het resultaat voor hem heilig is - die ervoor zorgde dat de Rode Duivels in Duitsland als angsthazen op het veld kwamen.

Is het teleurstellende EK van de Rode Duivels toe te schrijve aan Frank Vercauteren?

Vooral het verschil tussen de eerdere wedstrijden onder Tedesco en de wedstrijden op het EK was véél te groot. Was het de negatieve impact van Vercauteren op de jonge selectieheer? De toekomst zal het alvast uitwijzen.