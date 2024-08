Jean Kindermans laat zich gelden bij Royal Antwerp FC

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Royal Antwerp FC heeft Semm Renders een eerste profcontract gegeven. Jean Kindermans is alvast blij met deze overeenkomst.

Semm Renders is profvoetballer. De 16-jarige flankverdediger van Royal Antwerp FC tekende donderdag zijn eerste profcontract bij The Great Old.

Renders genoot de nodige interesse van topclubs, maar kiest er toch voor om zijn eerste overeenkomst te sluiten met Royal Antwerp FC.

Jean Kinders, CEO van de Royal Antwerp FC Academy, is blij dat de club de speler wist te overtuigen om aan boord te blijven.

“We zijn heel blij dat Semm, ondanks interesse van vooraanstaande clubs, de keuze heeft gemaakt om bij RAFC door te groeien naar de A-ploeg”, vertelt hij op de website van de clu.

“Semm is een polyvalente en dynamische voetballer, met veel snelheid en intensiteit in zijn spel, die zowel kan aanvallen als verdedigen. De Young Reds zullen voor hem als trampoline dienen om de stap naar de A-ploeg te kunnen zetten.”