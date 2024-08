Benito Raman gaat over de tongen bij KV Mechelen: Hasi wijst naar wat er tegen KAA Gent zit aan te komen

Benito Raman is nu al geliefd bij KV Mechelen. Na zijn debuut voor eigen publiek tegen Charleroi galmde zijn liedje, waarvan we de tekst hier niet zullen neerschrijven, door het stadion. Komt zijn eerste basisplaats er uitgerekend tegen zijn ex-club Gent?

Iedereen aan Mechelse zijde was niet enkel dolblij vanwege de ruime overwinning tegen Charleroi, maar ook omdat Benito Raman zijn rekening had geopend. "Raman is heel goed ingevallen", kon hij op lovende woorden van zijn coach rekenen. "Het is mooi dat hij meteen scoort in zijn eerste thuiswedstrijd. Ik ben heel blij met zijn komst", maakt Besnik Hasi duidelijk.

Als één van de andere doelpuntenmakers besefte Nikola Storm ook wat voor een opsteker het is dat Raman al een keertje de netten kon doen trillen. "Tuurlijk, tuurlijk. Dat is leuk voor hem, maar doet de groep ook deugd." Zijn teamgenoten bij KV Mechelen hebben hem al helemaal in de armen gesloten. Voor de supporters geldt exact hetzelfde.

Wachten op eerste basisplek Raman

Ze willen Raman natuurlijk wel nog meer zien renderen in de toekomst. "Hoe ver hij van een basisplaats staat? Momenteel kan hij dertig minuten te spelen. We hopen dat hij binnen twee weken kan spelen", zegt Hasi. Er staat nu een interlandbreak voor de deur. KV Mechelen krijgt dus de gelegenheid om hem helemaal klaar te stomen voor de volgende speeldag.

"Met misschien ook een vriendschappelijke wedstrijd achter de rug zal hij hopelijk meer minuten gaan maken. Tegen Gent zal hij verder staan." Jawel, want bij hervatten van de competitie gaat Mechelen op 15 september op bezoek bij de Buffalo's. Raman zou dus voor het eerst voor KVM aan de aftrap kunnen staan ... op het veld van zijn ex-ploeg.

Weldra meer keuze voor Hasi

"Normaal beschikken we dan ook opnieuw over Lion Lauberbach, dan is er meer keuze. Het zou kunnen dat we Benito in de volgende competitiewedstrijd laten beginnen."