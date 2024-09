Vincent Kompany doet het opnieuw met zijn Bayern München en bevestigt met nieuwe overwinning

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bayern München heeft zondag gewonnen van Freiburg. De ploeg van Vincent Kompany heeft zijn start niet gemist in de Bundesliga.

Na zijn eerste overwinning in de competitie op het veld van Wolfsburg, ontving het Bayern München van Vincent Kompany Freiburg, de tiende van het afgelopen seizoen, deze zondag.

Een wedstrijd waarin Bayern wat tijd nodig hadden om ze onder controle te krijgen. Hoewel de club vanaf het begin goed bezig was, moesten ze tot aan het einde van de eerste helft wachten om de score te openen.

De onnavolgbare Harry Kane opende de score voor Bayern vanaf de stip (1-0, 38e minuut). Indrukwekkende statistiek: de Engelse aanvaller, die twaalf maanden geleden arriveerde, heeft nu tegen elk Bundesliga-team waar hij tegen gespeeld heeft gescoord.

Succesvolle start voor Vincent Kompany en Bayern

Het duurde weer even voor het volgende doelpunt volgde, maar Bayern kon de score verdubbelen door Thomas Müller, iets meer dan tien minuten voor het einde (2-0, 78e minuut).

De tweede opeenvolgende overwinning in de competitie voor Bayern, dat ook in de eerste ronde van de Duitse beker op het veld van Ulm had gewonnen. Een geslaagde start voor Kompany.