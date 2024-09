Rode Duivel belandde voor wel héél speciale reden op de bank: disciplinaire straf

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thomas Meunier begon zondagavond verrassend op de bank tijdens de wedstrijd van Lille tegen PSG, net als Jonathan David en Rémy Cabella. Hoewel Meunier en David na het uur mochten invallen, was het kwaad al geschied en verloor Lille met 1-3.

Deze beslissing van coach Bruno Genesio had te maken met een disciplinaire straf, wat de fans verraste omdat Meunier al snel een basisplaats had veroverd bij zijn nieuwe club.

Volgens de Franse sportkrant L'Equipe mochten de drie spelers niet starten omdat ze niet aanwezig waren bij een gezamenlijk teamdiner op zaterdagavond. Hun afwezigheid veroorzaakte ontevredenheid bij de clubleiding en leidde zondag tot discussies met de betrokken spelers.

Op de persconferentie na de wedstrijd gaf Genesio geen verdere details over de disciplinaire maatregel. Ondanks de nederlaag staat Lille na drie speeldagen op een voorlopige zesde plek in de Ligue 1 met zes punten.

Thomas Meunier, die momenteel een van de geselecteerde Rode Duivels is, zal zich vandaag bij de nationale ploeg melden voor het Nations League-tweeluik tegen Israël en Frankrijk.

Waarom de drie spelers niet aanwezig waren op het teametentje is niet geweten. Wel zou het over een eenmalige straf gaan, want ze hebben hun excuses aangeboden.