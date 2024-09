Samuel Mbangula is niet van plan om de bond onder druk te zetten: "Ik heb nog geen enkel contact gehad van hen"

Samuel Mbangula heeft Congolese roots, en gezien de concurrentie op de vleugels in België, wie weet wat de toekomst voor hem in petto heeft? Maar de speler van Juventus is naar eigen zeggen niet van plan om voor Congo te kiezen.

Sommigen zagen Samuel Mbangula (20 jaar) al bij de Rode Duivels, ondanks slechts drie wedstrijden met het A-team van Juventus. "Je hoopt altijd wanneer de selectie wordt bekendgemaakt, maar eerlijk gezegd denk ik niet dat ik het verdiend zou hebben", zegt de winger van Juve, aanwezig in Tubeke voor de wedstrijd van de Jonge Duivels in Kazachstan.

"Of het voor binnenkort is? Dat moet je aan de bondscoach vragen. Voor nu ben ik bij de beloften en dat bevalt me prima", gaat Mbangula verder. "Ook al zien sommigen potentieel in mij, ik moet nog steeds bewijzen dat ik mijn plaats op de lange termijn verdien."

Toch werd Julien Duranville al snel opgeroepen voor het A-team. "Hij is al langer bij het A-team van Dortmund dan ik bij mijn club, ook al werd hij niet gespaard door blessures", nuanceert Samuel Mbangula. "Julien, we kennen zijn kwaliteiten, hij is een uitzonderlijke speler. Hij is apart."

Maar als België hem niet snel genoeg selecteert voor het A-team, zouden we Mbangula dan zien kiezen voor Congo, het land van herkomst van zijn familie? "Ik heb nog geen enkel contact gehad vanuit Congo", zegt hij.

"Ik heb alle jeugdteams in België doorlopen, ik voel me er erg goed, ken de spelers, het project, het systeem... Voor nu stel ik mezelf die vraag helemaal niet", besluit Samuel Mbangula.