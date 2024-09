Flinke financiële domper voor de KBVB: dit enorme bedrag moet de bond betalen na ontslag van Piet Vandendriessche

Piet Vandendriessche is niet langer CEO van de KBVB. Acht maanden nadat hij werd aangesteld werd duidelijk dat hij moest vertrekken. De bond houdt er een flinke financiële domper aan over.

Op financieel vlak loopt het al even wat minder bij de KBVB, dat is duidelijk. Daarom was het niet zo slecht dat Piet Vandendriessche heel wat minder verdiende dan zijn voorganger.

Volgens Het Laatste Nieuws verdiende Peter Bossaert zo'n 500.000 euro bruto met een quasi gegarandeerde bonus van 100.000 euro. Vandendriessche zou ongeveer de helft hebben gekregen.

Afgelopen week besloot de Raad van Bestuur dat het niet meer verder wou met de (intussen ex-) CEO. Dit slechts acht maanden nadat hij werd aangesteld.

De bond probeerde om goed te besparen, maar het ontslag van Vandendriessche helpt daar echt niet bij. Volgens HLN moet de KBVB nu zo'n 400.000 euro betalen voor het vroegtijdig beëindigen van zijn contract.