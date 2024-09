Tom Saintfiet komt met stevige steek naar Vincent Kompany

Tom Saintfiet heeft een nieuwe job beet. Hij is de bondscoach van Mali nu, het twaalfde land dat hij in zijn carrière al zal leiden.

Tom Saintfiet verdiende meer dan zijn boterham in de Filipijnen, maar hij verbrak er zijn contract om bij Mali aan de slag te gaan. Daar is de sportieve ambitie veel hoger, want het is het hoogst geplaatste land dat hij onder zijn hoede had.

Op verschillende continenten bondscoach zijn, twaalf landen ondertussen. Dan wordt vaak het woord avonturier of globetrotter bovengehaald, maar daar houdt Saintfiet helemaal niet van, zo vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Ik ben gewoon een ambitieuze trainer die op een atypische manier zijn weg naar de top probeert te zoeken”, is hij heel erg duidelijk. Het is voor hem veel moeilijker om aan een goede job te geraken, als hij dat vergelijkt met Vincent Kompany.

Sommige coaches kunnen teren op hun naam en via Anderlecht of Burnley bij Bayern München belanden. Ik kan dat niet. Ik moet telkens goed nadenken over de volgende stap in mijn carrière. Ik hoef overigens ook niet altijd bondscoach te zijn.”

Saintfiet zou ook geen probleem hebben om coach te worden bij een reguliere club. Zo stond hij naar eigen zeggen twee jaar geleden dicht bij de Zweedse topclub Göteborg, iets waarvoor hij de job als bondscoach bij Gambia zo goed als zeker had opgezegd.