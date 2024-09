'Geen transfer en plots bocht van 180 graden voor speler van KRC Genk'

KRC Genk heeft een drukke zomermercato achter de rug. Maar niet elke speler aan wiens mouw werd getrokken vertrok er uiteindelijk. Zo is er het verhaal van Aliu Mujaid Sadick, die gewoon in Genk bleef.

Aliu Mujaid Sadick was een van de spelers die deze zomer aan een vertrek werd gekoppeld uit de CEGEKA-Arena. Zover kwam het uiteindelijk echter niet, al was er wel genoeg concrete interesse in de speler.

De Spanjaarden van Valencia wilden naast Galarza ook Mujaid Sadick naar Spanje halen. Zij konden het nodige kapitaal aanbrengen en op die manier de speler proberen los te weken.

Zover kwam het echter niet en Sadick moest blijven bij Genk uiteindelijk. De 24-jarige verdediger gaat nu zijn laatste contractjaar in en zou dus transfervrij kunnen vertrekken volgende zomer.

Contractverlenging in de maak?

Dat is echter voor geen van beide partijen een goede zaak op dit moment. Volgens Het Belang van Limburg zou er dan ook toenadering zijn tussen beide partijen voor alsnog een contractverlenging.

De gesprekken zouden worden aangeknoopt, waardoor Sadick langer bij Genk zou kunnen blijven - of geld kan opbrengen als het alsnog tot een transfer zou komen bijvoorbeeld volgende winter of zomer.