Steun voor Franky Vercauteren bij aanpak van Tedesco: "Dat werkt helemaal niet"

Jelle Schelstraete, tot augustus van dit jaar nog Director Football bij de Belgische voetbalbond, zag dat bondscoach Domenico Tedesco op het EK afstapte van het verhaal van pressing.

“Ik was op elke training en op elke bespreking, ik zag het aankomen. De hele tijd pressen was en is zijn ding, maar de tegenstanders waren van een ander niveau, hè”, vertelt hij aan De Zondag. “En met een spits als Lukaku werkt het ook anders dan met Openda.”

Dat was vrijdag tegen Israël ook duidelijk te zien, omdat Romelu Lukaku er toen niet bij was. “Uiteraard is daar tijdens het EK met Vercauteren veel over gepraat, maar echte twijfels over de aanpak van Domenico waren er niet. Franky gaf wel zijn mening, maar uiteindelijk stond iedereen achter de aanpak van de bondscoach.”

De kritiek dat het aan Vercauteren was om de bondscoach bij te sturen vindt Schelstraete dan ook volkomen onterecht. Daarover had Schelstraete al snel een signaal gegeven.

“Al bij mijn aanstelling zei ik dat een TD de coach de vrijheid moet geven de wedstrijden aan te pakken op de manier waarin hij gelooft.”

Het was dan ook niet aan Vercauteren om iets te laten wijzigen. Die keuze moest Tedesco zelf maken. “Een sportief directeur die de coach zaken oplegt waar hij niet achterstaat, dat werkt niet. Je kan hem hooguit vragen stellen of accenten aanreiken waarover hij kan nadenken.”