Arnar Vidarsson zegt hoeveel punten hij de zomermercato van KAA Gent geeft en onthult: "Eén speler is ons ontsnapt"

KAA Gent had een zeer bewogen transferzomer. Er vertrokken heel wat spelers, verwacht en onverwacht. Dat terwijl er ook heel wat nieuwe gezichten kwamen. Arnar Vidarsson evalueerde de mercato van zijn club.

KAA Gent heeft deze zomer heel wat transfers gedaan. De club kon een aantal spelers verkopen die weg wilden. De enige transfer waar ze echt niet op voorzien waren, was die van Julien De Sart.

Maar die kreeg een niet te weigeren bod uit Qatar en koos voor een nieuw avontuur. Verder kwamen er ook heel wat nieuwe gezichten aan. Sportief directeur Arnar Vidarsson overloopt de transferperiode van zijn club even.

In een interview met Het Nieuwsblad zegt hij hoeveel punten hij de zomermercato van de Buffalo's geeft. "Acht op tien. Omdat we inkomend een aantal moeilijke deals moesten sluiten", begon hij.

"Mathias Delorge, die elders meer kon verdienen. Aimé Omgba, die gegeerd was. Een dikke pluim aan wie de eerste contacten legde, want nadien deed Aimé er zelf alles aan om het te doen lukken."

Hij onthult ook dat er één target uiteindelijk niet tekende. "Max Dean, die al in Frankrijk was. Araujo, die bij Valladolid tekende, tot hij door de situatie daar weer op de markt kwam. Bijna alles is gelukt. Eén speler is ons ontsnapt."