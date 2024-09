Topschutter, hij mocht weg en er was heel wat interesse, maar waarom is Kévin Denkey nog steeds een speler van Cercle Brugge?

Topschutter van vorig seizoen, Kevin Denkey, is tot ieders verrassing nog steeds een speler van Cercle Brugge. Toch was er geen gebrek aan belangstelling.

Dit is misschien wel het meest verrassende scenario van het seizoen in de Jupiler Pro League. Kevin Denkey speelt nog steeds bij Cercle Brugge, na een geweldig seizoen en interesse van meerdere Europese clubs.

De 23-jarige Togolees had natuurlijk het idee om de Belgische competitie te verlaten, maar dat was ook de wens van Cercle, die wilde profiteren van zijn geweldige seizoen om de grootste uitgaande transfer in zijn geschiedenis te realiseren. Maar waarom is Denkey nog steeds in Brugge?

Dan maar in januari

In een interview met Het Nieuwsblad beantwoordde Rembert Vromant, de technisch directeur van groen-zwart, deze vraag. "Er was veel toenadering, veel gesprekken, en we waren meerdere keren dicht bij een mooie transfer die alle partijen gelukkig zou hebben gemaakt. Maar uiteindelijk is het niet gebeurd."

"We dachten altijd dat hij zou vertrekken, zelfs tijdens de laatste week van de transferperiode. Er is echter geen reden tot bezorgdheid, want er komt binnenkort een nieuwe transferperiode en we zullen alles opnieuw bekijken. De interesse die we hebben ontvangen, geeft ons vertrouwen voor de winterse transferperiode."

Kevin Denkey zag zijn marktwaarde het afgelopen jaar stijgen naar 16 miljoen euro, volgens Transfermarkt. In vijf competitiewedstrijden kon hij tot nu toe twee keer scoren, zal hij in januari nog dezelfde waarde hebben?