Wat is het geheim van Dender, dat als promovendus meteen de leidersplaats veroverde? "De rode draad is dat we nooit opgeven"

FCV Dender is na zes speeldagen de verrassende leider in de Jupiler Pro League. Vrijdagavond neemt de club uit Denderleeuw het op tegen Standard, dat zich deze interlandbreak nog flink heeft versterkt.

Promovendus FCV Dender kon dit seizoen moeilijk nog beter beginnen. De club behaalde 11 punten op 6 wedstrijden en staat daarmee (gedeeld) op de eerste plaats.

"We werden blijkbaar wat onderschat, al blijft het behoud ook na onze sterke seizoenstart de voornaamste doelstelling", verduidelijkt verdediger Fabio Ferraro bij Het Nieuwsblad.

Op speeldag 1 kon Dender al gelijkspelen tegen de vice-kampioen. "Union nam het mogelijk iets te licht op nadat het de Supercup won van Club Brugge. Standard zal die fout niet meer maken. Het geheime recept van FCV Dender is dat we over een vrij complete groep beschikken die altijd tot de laatste snik strijdt en een goede teamgeest koppelt aan goed voetbal."

Ferraro haalt aan dat strijden gewoon in het DNA van de club zit. Dat kan van groot belang zijn tegen een ploeg als Standard, waar ze ook graag hun truitje nat maken.

"Elke wedstrijd is verschillend, maar de rode draad is wel dat we nooit opgeven. We beschikken over een grote aanhang, maar de supporters blijven wel altijd achter de ploeg staan. We kregen vorig weekend twee dagen vrij en zijn er klaar voor", besluit Ferraro.