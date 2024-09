Geweldig nieuws voor Union SG met oog op topper tegen Antwerp

Union Saint-Gilloise speelt zondag tegen Antwerp. Meteen ook goed nieuws voor de Brusselaars: Christian Burgess is terug inzetbaar.

Na de interlandbreak hervat wordt de Pro League weer hervat. Zondag zal Union SG op bezoek gaan bij Antwerp. De troepen van Sébastien Pocognoli hebben kunnen rusten en de coach van Union kan opnieuw rekenen op een zeer belangrijke speler.

Het gaat om Christian Burgess. De Engelse verdediger was afwezig sinds het begin van het seizoen vanwege een voetblessure. Hij zat terug op de bank tegen Anderlecht en speelde vervolgens een oefenwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade.

"Hij heeft 45 minuten gespeeld in een vriendschappelijke wedstrijd tijdens de break en traint al tien dagen goed mee met de groep", legde Pocognoli uit tijdens zijn persconferentie volgens La Dernière Heure.

Burgess zou dus kunnen starten in de wedstrijd van zondag. "Hij is belangrijk voor ons, zelfs als hij op de bank blijft. Zijn aanwezigheid op de training brengt een andere dynamiek met zich mee. Ik wil dat hij 100% fit is om hem in te zetten en zijn vertrouwen en plezier terug te krijgen. In elk geval ben ik blij om hem betrokken en enthousiast te zien", vervolgde Pocognoli.

Union zal Ross Sykes echter moeten missen, die nog steeds geblesseerd is. Net als Casper Terho. Ook Henok Teklab blijft nog even aan de kant.