Zorgen bij Dender om doelman: "Hij wist zelfs niet meer hoe de eerste goal viel... Dat is meestal geen goed teken"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bij Dender waren ze er niet helemaal gerust in na de match. Michael Verrips moest tijdens de rust naar het ziekenhuis gevoerd worden, want hij ging bijna van zijn stokje.

Wat was er gebeurd? Verrips kwam nogal wild uit zijn grote rechthoek gelopen om een bal te onderscheppen. Maar zijn verdediger, Kobe Cools, liep op dat moment nog mee met de Standard-aanvaller en wilde net de bal wegkoppen op hetzelfde moment dat Verrips hetzelfde idee had.

Hoofd tegen hoofd dus en de twee gingen tegen de grond. Nu moet u wel weten dat Cools een kolos van een man is. Een blok beton waar je tegen loopt. Cools stond op, maar Verrips bleef liggen en had verzorging nodig.

Hij probeerde nog even door te spelen, maar moest uiteindelijk toch vervangen worden door Guillaume Dietsch. Want hij was ineens helemaal van de wereld.

Zijn ploegmaats en trainer maakten zich dan ook ongerust. "Hij is naar het ziekenhuis en we vrezen dat het een hersenschudding is", aldus Vincent Euvrard.

"Hij wist niet meer wat er gebeurd was en hoe de eerste goal gevallen was. Dat is meestal geen goed teken", schudde Euvrard het hoofd.