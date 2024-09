Deze zomer naar Standard gekomen en zes wedstrijden later naar de rivaal: "Ik moest vertrekken omdat er een andere aanvaller zou komen"

Grejohn Kyei sprak voor het eerst als speler van Charleroi. De speler weet dat de verwachtingen hoog zijn, maar hij wil laten zien waar hij toe in staat is.

Grejohn Kyei voor het eerst gesproken sinds hij in Charleroi is aangekomen. De aanvaller kwam deze zomer toe bij Standard, maar vertrok alweer meteen.

De speler vertelt hoe hij de Luikse club aan het einde van de transferperiode heeft verlaten: "Ik had niet begrepen dat ik zo laat kon vertrekken. Er waren nog twee dagen over. Er werd me verteld dat er een probleem was met de coach en dat ik moest vertrekken omdat een andere aanvaller zou komen", vertelde hij bij Sudinfo.

"Ik belde mijn makelaar en de volgende dag vertelde hij me over Charleroi. Hij vroeg me of het me interesseerde en ik zei ja. Het maakt me niet uit of er rivaliteit is tussen de twee clubs, ik ben een professional, ik wil spelen en ik hoop te laten zien dat ze bij Standard ongelijk hadden."

Voelt de Frans-Ghanese speler een speciale druk? "Een aanvaller die geen druk voelt, zit op de bank of op de tribune. Wanneer je een wedstrijd als basisspeler begint, is er altijd druk, maar daarna moet je het kunnen negeren, weten wat de coach vraagt en waardevol zijn voor het team. We weten dat we de game changers zijn, dus we moeten deze druk accepteren", legt Kyei uit.

"Op basis van wat ik heb gezien, geef ik de voorkeur aan de speelstijl hier. Ik ben meer een ankerpunt dan een pivot. Ik moet het team helpen bij balbezit en bij de afwerking. Dat is wat me interesseert, niet overal op het veld vechten om duels te winnen, want daarna is het moeilijk om voor het doel aanwezig te zijn", benadrukt de centrumspits.

Kyei is in topvorm en koestert hoge ambities

Kyei zegt dat hij 100% klaar is: "Aan het begin van het seizoen was ik niet op 100%, maar nu wel. Ik voel me beter in mijn benen. Ik moet wedstrijden spelen en laten zien waar ik toe in staat ben."

De voormalige speler van Clermont Foot is ambitieus: "Zoveel mogelijk doelpunten maken en vooral proberen het team zo hoog mogelijk te brengen. Waarom zouden we ons niet kunnen kwalificeren voor de Champions' Play-offs en zien waar dat ons heen kan brengen?"