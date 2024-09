Club Brugge-talent heeft enorme ambities en spreekt die ook uit: "Ik wil graag topschutter worden"

Bij Club Brugge loopt er heel wat talent rond in de academie, dat weet ondertussen iedereen. Eentje doet het bijzonder goed dit seizoen en steekt zijn ambities ook niet onder stoelen of banken.

Club Brugge deed het de afgelopen jaren enorm goed in de JPL, maar beschikt ook over een geweldige U23. Dat werd vorig jaar nog maar eens bewezen.

Club NXT werd de beste beloftenploeg van het land, door het hoogste te eindigen van alle U23-ploegen in de Challenger Pro League. Daarmee deden ze beter dan onder meer Genk, Standard en Anderlecht.

Ook dit seizoen loopt er nog heel wat talent rond. Kaye Furo is de naam die tijdens het seizoensbegin bijzonder veel genoemd werd. De 17-jarige spits scoorde al vier keer en staat daarmee (gedeeld) bovenaan de topschutterslijst in 1B.

"Maar ik ben niks zonder de ploeg", vertelde hij bij Het Nieuwsblad. "Bij Club NXT beginnen we mekaar alsmaar beter te vinden en dat loont. Ook voor mij, want op die manier kom ik vaker in stelling en dat leverde al een aantal leuke doelpunten op."

Hij heeft ook zeer duidelijke ambities. "Ik voel me goed in mijn vel en durf gerust kleur bekennen. Ik zou gewoon heel graag topschutter in 1B worden. Dat zijn misschien hoge verwachtingen, maar het is wel een doel voor mij", besluit Furo.