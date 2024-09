Cristiano Ronaldo's Al Nassr neemt afscheid van trainer Castro: Italiaanse trainer moet voor ommekeer zorgen

Luis Castro is inmiddels de derde trainer die Al Nassr sinds begin 2023 heeft zien vertrekken. Na het vertrek van de Fransman Rudi Garcia in april 2023, werd de Kroaat Dinko Jelicic tijdelijk aangesteld, maar ook hij moest plaats maken voor Castro.

Nu wordt de naam van Stefano Pioli genoemd als de mogelijke opvolger van Castro. Pioli, die tot eind mei coach was van AC Milan, staat op het punt om zijn handtekening te zetten onder een overeenkomst met Al Nassr. Met Pioli aan het roer hoopt de club een frisse start te maken.

Sinds de komst van Cristiano Ronaldo naar Saoedi-Arabië in 2023 heeft Al Nassr al drie verschillende trainers gehad, maar geen van hen heeft de gewenste resultaten geleverd. De club heeft in de afgelopen twee seizoenen de tweede plaats behaald, eerst achter Al-Ittihad en vervolgens achter Al-Hilal.

Al Nassr streeft naar de eerste landstitel sinds 2019, toen de club voor het laatst de Saoedische competitie veroverde. Momenteel staat de ploeg van Ronaldo op een zevende plaats in de Saudi Premier League met een vijf op negen.

Met Pioli halen ze alvast een trainer binnen die weet wat titels winnen is. De Italiaan veroverde in 2022 nog de Italiaanse titel met AC Milan.

šŸšØšŸŸ”šŸ”µ OFFICIAL: Al Nassr have fired the manager Luis Castro, decision now confirmed.



Deal on the verge of being completed with Stefano Pioli to become the new head coach. pic.twitter.com/YuiBuIjqbY