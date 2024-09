Fink zorgt ervoor dat zijn spelers op scherp staan tegen Anderlecht, die hij niet onderschat: "Goede tijden zorgen voor zwakke mensen"

Vanavond staat in het Lotto Park de uitgestelde kraker tussen Anderlecht en Genk op het programma. De ene ploeg zit in een halve crisis omwille van het spelniveau, de andere is op kruissnelheid gekomen en serveert mooi voetbal. Thorsten Fink ziet daar echter gevaar in.

Het gaat ook om de leidersplaats vanavond. Wie wint, staat bovenaan. "Ik wil mijn spelers geen druk opleggen, maar we willen aan het einde van de rit uiteraard kampioen spelen", zei Fink zaterdagavond nog. "We hebben voldoende aan 1 punt, maar 3 punten zou top zijn." Anderlecht, dat is zoekende naar de nodige offensieve stabiliteit, maar bij Genk zijn ze daar niet mee bezig. Ze beseffen maar al te goed dat het ineens kan keren in een topmatch. "Wij focussen alleen op wat wij kunnen doen om goed te spelen. We kijken niet naar hun problemen. Ik heb dat in het verleden al geprobeerd en dat liep fout. Ik ben bijna 57 en heb al wel wat geleerd", zei Fink bij Sporza. De Duitser wil van euforie niet weten en zette zijn spelers nog even stevig op scherp. "Als je goed speelt en dat ook telkens herhaalt tegen de groep, komt het niet goed. Goeie tijden zorgen voor zwakke mensen. Dat wil ik niet." "Maar als we opnieuw goed spelen en een resultaat meenemen, kan dat belangrijk zijn voor de rest van het seizoen. Verliezen we? Dan moet ik hen opnieuw zien te pushen."





Volg Anderlecht - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.