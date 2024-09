Staat het Europese voetbal op de rand van instorting? Ploegmaat van Kevin De Bruyne is zeer duidelijk: "Een spelersstaking? Ja, we zijn dichtbij"

De Champions League begint vanavond weer, en daarmee ook het waanzinnig drukke schema voor heel wat ploegen. De spelers kunnen niet meer en zouden dit heel concreet kunnen laten merken.

Een oproep tot actie: Rodri en co spreken zich uit tegen overvolle voetbalkalender

Rodri is niet de enige speler die publiekelijk de zware kalender aankaart waarmee heel wat voetballers mee te maken krijgen. Kevin De Bruyne, Alisson, Dayot Upamecano: steeds meer stemmen worden gehoord om de Europese en zelfs mondiale voetbalinstanties te waarschuwen.

Maar de uitspraken van de middenvelder van Manchester City trekken nog meer aandacht. Aan de vooravond van het duel met Inter Milan tijdens een persconferentie blies de Spaanse international stoom af.

Op de vraag of spelers zelfs zover zouden gaan om te staken, antwoordde hij duidelijk. "Ja, ik denk dat we er dichtbij zijn. Als dit zo doorgaat, zullen we op een gegeven moment geen andere keus hebben", verklaarde hij volgens Sky Sports.

Overbelaste spelers

Rodri waarschuwt voor het risico op blessures als gevolg van het overvolle schema: "We moeten goed voor onszelf zorgen, we zijn de hoofdrolspelers in deze sport, of dit nu sport is of een bedrijf, hoe je het ook noemt."

Hij pleit voor minder seizoenen met 60 of zelfs 70 wedstrijden. "Met tussen de 40 en 50 wedstrijden kan een speler op het hoogste niveau spelen. Daarna neemt het af omdat het fysieke niveau niet haalbaar is om te behouden."