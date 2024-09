Opmerkelijk: Anderlecht wil af van 'onmisbare sleutelspeler' omwille van zijn loon

Het had eigenlijk deze zomer alweer moeten gebeuren: de verkoop van Francis Amuzu. Maar de verwachtingen van Jesper Fredberg lagen veel te hoog.

Het is eigenlijk een wonder dat Amuzu nog steeds bij Anderlecht zit. Of nee, zo mogen we het niet noemen, want de winger was telkens op cruciale momenten geblesseerd. Hij had eigenlijk al veel langer de volgende stap willen zetten, maar zijn blessuregevoeligheid gooide roet in het eten.

Zo ook deze zomer, toen CEO Jesper Fredberg eigenlijk van plan was om hem te verkopen. Maar de Deen wil de jackpot voor de snelle vleugelaanvaller. Hij is immers nog steeds een enorm wapen om in je ploeg te hebben.

Zijn meniscus- en enkelblessure waren er voor de geïnteresseerde ploegen echter te veel aan. Maar bij Anderlecht weten ze dat het ook niet kan blijven duren. Ciske tekende telkens een contractverlenging met een verhoging van zijn loon.

Zijn huidig contract loopt af eind dit seizoen, maar met een cluboptie van een extra jaar. Dan gaat er echter opnieuw een verbetering van zijn contract mee gepaard. Intussen is hij mogelijk zelfs de bestbetaalde speler uit de kern.

Fredberg, die de loonmassa naar beneden wil krijgen, meent dat hij hem deze winter dan maar moet verkopen. Maar tot dan is hij ook onmisbaar en moet er een onmiddellijke vervanger voor hem klaar staan.