Toby Alderweireld gaat straffe kant op: "Een titel die ze indertijd overnamen van Brugge"

2825

Toby Alderweireld heeft een nieuwe uitbreiding aangekondigd voor zijn drankenmerk MM Antverpia. De vierde variant in het assortiment, Rum 1550, werd vandaag gepresenteerd in Henry's Bar in hotel Botanic Sanctuary in Antwerpen.

De Rum 1550 heeft volgens de Antwerpspeler drie jaar op eikenhouten vaten gerijpt. De drank voegt zich hiermee bij de bestaande collectie van MM Antverpia, die al gin, pastis en amaretto omvat. Deze rum is verrijkt met aroma's van eikenhout, sinaasappel, vanille en tropisch fruit zoals kokos, ananas en banaan. Ondanks zijn beperkte ervaring met rum, heeft Alderweireld zijn product vergeleken met andere rums en is hij overtuigd van de hoge kwaliteit van zijn eigen blend. De keuze voor de naam "1550" verwijst naar het jaar waarin Antwerpen op zijn hoogtepunt was als centrum van de suikerriethandel vertelt de gewezen Rode Duivel aan de Gazet van Antwerpen. “Een titel die ze indertijd overnamen van Brugge”, verwijst Alderweireld met een knipoog. De nieuwe fles behoudt het iconische ontwerp dat geïnspireerd is op de koepel van het Centraal Station. Skyline Bovendien komt er een luxe editie op de markt met een tekening van de skyline van Antwerpen uit die tijd in de binnenkant van de houten kist. Deze luxebox bevat ook twee glazen van MM Antverpia. MM Antverpia heeft na twee jaar de start-up fase achter zich gelaten en is nu aanwezig bij 200 verkooppunten en 125 horecazaken, met een jaarlijkse verkoop van 25.000 flessen. MM Antverpia zal binnenkort op de grootste drankenbeurs van Europa in Berlijn aanwezig zijn. Toby Alderweireld beleeft momenteel zijn laatste contractjaar bij Antwerp.