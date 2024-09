Vanhaezebrouck heeft kritiek op Tedesco na oproep jong talent: "Alsjeblieft zeg..."

Hein Vanhaezebrouck is niet overtuigd dat Domenico Tedesco een groot plezier gedaan heeft aan Julien Duranville door hem nu al op te roepen. De jonge winger van Borussia Dortmund heeft volgens hem nog tijd nodig.

Duranville kreeg tijdens de wedstrijden tegen Israël en Frankrijk al minuten. Nochtans heeft hij amper op het hoogste niveau gevoetbald. Voor Vanhaezebrouck is het dan ook veel te vroeg om hem nu al de hemel in te prijzen.

"Die jongen heeft potentieel, maar het is geen goede zaak dat hij al minuten kreeg in de nationale ploeg", zegt Hein in Het Nieuwsblad. "De lof waaronder hij nu al bedolven werd… alsjeblieft zeg."

"Op 31 minuten in de beker na speelde hij nog geen minuut dit seizoen voor Dortmund. Daar staan anderen hoger in de pikorde, jongens die voor goals én assists zorgen. Zoals de 20-jarige Jamie Gittens, die als invaller twee keer scoorde tegen Frankfurt."

Morgenavond zit Duranville wel in de kern om Club Brugge partij te geven, maar veel minuten hoeft hij niet te verwachten. "Dus, tenzij het 0-3 staat, zal Duranville wellicht niet eens invallen", aldus Hein.

Bij de Duitse topclub zal het vechten worden voor elke speelkans. "Voor hen is dit meteen een belangrijke: Dortmund kreeg een haalbare loting om in de top acht te eindigen. Maar dan is winnen in Brugge een must.”