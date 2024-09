Moeten we de teleurstellende prestaties van Anderlecht relativeren? "De afwezigheid van deze twee spelers doet het team erg veel pijn"

Dinsdagavond gaf Pär Zetterberg de symbolische aftrap van de wedstrijd tussen Anderlecht en Racing Genk. De Zweed sprak over de situatie van de club en het begin van het seizoen, en dat was niet bepaald rooskleurig.

Pär Zetterberg was dinsdagavond na lange tijd nog eens aanwezig in het Lotto Park om de wedstrijd tegen Genk bij te wonen. Net als iedereen was de Zweed teleurgesteld in het niveau van paars-wit en hij verborg zijn bezorgdheid niet tegenover Sudinfo.

"Ik hoop dat de club zich dit seizoen zal herstellen, maar het zal niet gemakkelijk zijn. De supporters verwachten resultaten, net als vorig seizoen, maar de context is anders."

Hazard en Vertonghen worden enorm gemist bij Anderlecht

Volgens de legende van RSCA is Brian Riemer niet de enige verantwoordelijke voor de slechte seizoensstart. Anderlecht heeft te kampen met heel wat blessures, en twee daarvan doen het team bijzonder veel pijn.

"De afwezigheid van Thorgan Hazard en Jan Vertonghen doet het team veel pijn. Tot hun terugkeer zal Anderlecht zich zo goed mogelijk moeten redden."

Bovendien trof paars-wit een zeer goed team van Genk. "Het is een geweldig team, met een uitstekende mix van jeugd en ervaring. De club functioneert heel goed, het is indrukwekkend om te zien hoe goed ze talenten scouten en verkopen", concludeerde Pär Zetterberg.