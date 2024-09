Kan Champions League Tedesco helpen? Verschillende Rode Duivels kunnen een mooie stap vooruit zetten

De vernieuwde Champions League is deze donderdag van start gegaan en verschillende Belgen hebben zich al laten opmerken. Dit zal een glimlach toveren op het gezicht van Domenico Tedesco, nu de volgende interlandbreak over ongeveer twee weken is.

De vorige interlandbreak is nog maar net afgelopen, of de volgende staat al voor de deur. Het is lastig voor een speler in moeilijkheden om zich volledig te herpakken in zo'n korte tijd, en voor een coach om fundamenteel verschillende dingen te zien.

Gelukkig is er nog de Champions League. Een kans voor Tedesco om zijn spelers in een andere context te zien, tegen andere tegenstanders. En er zijn veel Rode Duivels die van deze kans kunnen profiteren.

Zeno Debast zal zijn eerste doelpunt niet vergeten

Na Frankrijk-België zullen er weinig supporters zijn die Zeno Debast in de basisopstelling van de Rode Duivels zullen eisen. De verdediger van Sporting CP leverde een rampzalige prestatie en keerde waarschijnlijk met een slecht gevoel terug naar Lissabon. Gelukkig lijkt Debast, die nog bezig was met wennen aan zijn nieuwe club, een nieuwe stap te zetten.

In de competitie, om te beginnen: hij speelde 90 goede minuten tegen FC Arouca. En vooral in de Champions League: de speler nog geen enkel doelpunt had gescoord, opende zijn rekening, en hoe! Het doelpunt van de week, en misschien wel van het seizoen. Natuurlijk is dat niet wat er van hem wordt verwacht in de selectie, maar een zelfverzekerde Zeno Debast is ook meer geneigd om te presteren bij de Duivels...

Arne Engels groeit bij Celtic

De concurrentie is hevig op het middenveld en uiteraard hebben ook het duo Onana-Tielemans het goed gedaan in de Champions League - ze zullen waarschijnlijk in Rome weer opgesteld worden tegen Italië. Maar Arne Engels kan beginnen te beseffen dat zijn keuze voor Celtic Glasgow de juiste was.

Tijdens de laatste bijeenkomst gaf de vergeten speler van de Rode Duivels toe dat mensen hem tot nu toe niet herkenden in het restaurant. Dat zou wel eens kunnen veranderen in Glasgow. Arne Engels neemt nu de strafschoppen, ook in de Champions League, en in een club zo legendarisch als Celtic, waar het publiek een gemiste penalty niet met plezier zal ontvangen, betekent dat iets.

We weten dat Nicolas Raskin niet zoveel geluk en succes heeft gehad in de selectie nadat hij voor de Rangers koos. Maar Engels had van de kans om te schitteren in de Champions League een van de belangrijkste redenen gemaakt voor zijn keuze: tot nu toe verloopt alles volgens plan. Hij zal in oktober opnieuw een Duivel zijn.

Komt Arthur Vermeeren op gang?

De uitleenbeurt van Arthur Vermeeren bij RB Leipzig verloopt tot nu toe rustig. De middenvelder van Atlético Madrid heeft slechts 25 minuten speeltijd gekregen - maar de zaken gaan vooruit, met een minuut tijdens zijn eerste invalbeurt en 24 tijdens de tweede. Het blijft afwachten welke rol het voormalige talent van Antwerp zal spelen in de Champions League.

Op donderdag staat RB Leipzig juist tegenover... Atlético Madrid. Een vreselijke ironie van de loting en de kalender. En als Marco Rose een goed voorgevoel heeft, zal hij Arthur Vermeeren vanavond misschien veel meer speeltijd geven: de Duivel zal zich willen laten zien, en niet zo'n beetje. Zijn elegante en technische profiel wordt gemist in het middenveld door Domenico Tedesco; de bondscoach zal zijn ontwikkeling nauwlettend in de gaten houden...

Matteo Dams met een basisplaats in de Champions League: om te volgen!

Een van de aangename verrassingen van dit seizoen aan Belgische zijde is te vinden bij PSV. Matteo Dams (20 jaar) staat daar in de basis.

En in de Champions League gebeurt het weer: Dams speelde als linksback, een positie waar op dit moment geen vaste titularis lijkt te zijn gezien het gebrek aan aandacht van Tedesco voor De Cuyper. Matteo Dams had een lastige avond tegen Juventus, dat drie doelpunten maakte, maar zijn vooruitgang wordt zeker gevolgd door de bondscoach.