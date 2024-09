🎥 Voor de wedstrijd tegen Union SG, worden José Mourinho en Fenerbahce omvergeworpen door Dries Mertens en co in Turkse topper

Galatasaray heeft met 1-3 gewonnen van Fenerbahce. Een wedstrijd waar ze in Turkije enorm naar uitkijken. Dries Mertens kon zich op het scorebord trappen.

De rivaliteit tussen Galatasaray en Fenerbahce is de afgelopen maanden nog verder gegroeid, de clubs op plaats één en twee staan in het klassement. De twee rivalen stonden zaterdag tegenover elkaar op het veld van Fenerbahce, de volgende tegenstander van Union Saint-Gilloise in de Europa League.

De topwedstrijd in de Turkse competitie bracht enkele nieuwe gezichten ten opzichte van vorig seizoen. We denken met name aan de komst van José Mourinho bij Fenerbahce, maar ook aan de overstap van Michy Batshuayi naar de aartsrivaal.

De Rode Duivel stond niet in de basis: net als vorig seizoen bij Fenerbahçe is hij nu de tweede keus in de hiërarchie, als gevolg van de komst van Victor Osimhen. Dries Mertens stond daarentegen wel in de basis.

Dries Mertens kon zich alweer op het scorebord trappen. Terwijl zijn team al met 0-1 voor stond, profiteerde hij van een goede assist van Victor Osimhen om de voorsprong te vergroten. Galatasaray leidde zelfs met 0-3 bij de tegenstander na een uur spelen. Vervolgens verkleinde Edin Dzeko de achterstand vanaf de strafschopstip.