Rik De Mil geeft de opvallende naam van wie hem raad gaf na ontslag bij Westerlo

Rik De Mil werd vorig seizoen ontslagen bij Westerlo. Dat gebeurde na de salonremise op de slotspeeldag tegen KRC Genk.

Het blijft nog steeds een opvallend moment in de Jupiler Pro League van vorig seizoen. KRC Genk en Westerlo voetballen de laatste minuten van de reguliere competitie niet meer. Het kostte uiteindelijk de kop van trainer Rik De Mil.

“Dat mijn integriteit in vraag werd getrokken”, antwoordt Rik De Mil aan Het Laatste Nieuws op de vraag wat hem toen het meest pijn deed. “In sommige programma's viel zelfs het woord 'omkoperij'. Daar was ik echt niet goed van. Ik voelde zó veel onrecht. Hoorde zó veel onwaarheden.”

De Mil wilde zijn onschuld uitschreeuwen, maar wist dat hij daarmee niet veel zou bereiken. “Sommige mensen, met veel ervaring in het voetbal, hebben me ook tips gegeven, waardoor ik vrij rustig onder alles ben gebleven.”

Eén van de eersten om hem raad te geven was Vincent Mannaert. “Ze zeggen altijd dat je in het voetbal weinig vrienden hebt, maar ik heb mogen ondervinden dat veel mensen me appreciëren omwille van wie ik ben.”

Maar uiteindelijk leverde het hem ook snel een nieuwe job op. “De vele berichten en telefoons heb ik bewust niet beantwoord. Behalve één sms'je. Dat van Mehdi Bayat. Hij vroeg me of we eens konden praten. Om de één of andere reden heb ik hém wel gebeld.”