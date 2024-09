Bestuurder Beerschot verdedigt beleid van Prins Abdullah: "Hij is daar ook emotioneel over"

Beerschot, dat lijkt na acht speeldagen al veroordeeld tot een retourticketje richting Challenger Pro League. De situatie op het Kiel is explosief te noemen. Ondervoorzitter Walter Damen wil echter de rust bewaren.

De kritiek op wat er achter de schermen gebeurde deze zomer is loeiend, maar Damen wil eigenaar Prins Abdullah toch verdedigen. "Je hebt je een aantal vragen te stellen. Eén: het aantal kandidaat-overnemers is niet groot", zegt hij bij Sporza Daily.

"Twee: de prins heeft toch al een kleine 25 miljoen in de club geïnvesteerd, dat is een enorme som. Drie: de prins beschouwt dit niet als een speeltje. Er is dit weekend nog gemaild en die man is daar ook heel emotioneel over. Hij vraagt om de rust te behouden."

De fans zijn het echter beu en kwamen dit weekend in opstand. "Ik begrijp uiteraard het ongenoegen. Vorige week was ik op Charleroi-Beerschot en waren en zijn de supporters mijns inziens nog steeds de beste supporters van het land. Ze stonden als 1 man achter het team."



"De situatie zaterdag was anders. Iedereen, inclusief ikzelf, hoopte thuis tegen STVV eindelijk eens met een overwinning uit te kunnen pakken, opdat de trein gelanceerd was. "Helaas werd het een vrij smadelijke nederlaag."

En dit weekend staat de derby tegen Antwerp op het programma. De fans vrezen voor een pandoering. "Maar elke bestuurder in dergelijke omstandigheden zal zeggen dat het geen enkele zin heeft om paniekvoetbal te spelen, we moeten deze week bekijken hoe we eruit geraken, er zal altijd wel een oplossing zijn."