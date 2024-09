Is dit de perfecte coach voor Anderlecht? "En is hij al actief in de Jupiler Pro League"



Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp! Anderlecht is na het ontslag van Brian Riemer nog op zoek naar een vervanger. Misschien eentje die al in België actief is? Anderlecht besloot onlangs om Brian Riemer te ontslaan, na de 0-2 nederlaag tegen KRC Genk. Het spel was niet goed en de resultaten volgend niet. Nu moet paars-wit op zoek naar een vervanger. Tuur Dierckx, die momenteel bij Deinze speelt, denkt aan een opvallende naam om Riemer op te volgen. "Miron Muslic is voor mij de perfecte kandidaat", opent hij bij '90 Minutes', een podcast van Sporza. "Misschien niet zijn manier van voetballen, maar wel zijn uitstraling, de manier waarop hij communiceert en waarvoor hij wil staan. Dat is op dit moment wat Anderlecht nodig heeft. Het is een trainer die de cultuur en het statuut van Anderlecht weer naar boven kan halen", gaat Dierckx verder. "Alleen zijn voetbal, hé", merkt Filip Joos wel meteen op. "Misschien is dat op dit moment niet het belangrijkste voor Anderlecht, maar kun je zo spelen met dit team?" Maar Dierckx denkt dat Muslic wel eens goed werk zou kunnen leveren in Brussel. "Als hij die intensiteit en de fysieke capaciteiten bij Anderlecht ook kan integreren, hebben zij sowieso meer kwaliteit om voetballend meer te brengen dan Cercle op dit moment, bijvoorbeeld. Ik zie die combinatie wel werken", besluit hij.



