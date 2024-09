Ware Bayern-legende die Vincent Kompany op de bank durfde zetten bewondert de nieuwe speelstijl: "Zo'n dominantie, dat is iets nieuws"

Thomas Muller lijkt definitief zijn basisplaats te hebben verloren onder leiding van Vincent Kompany en moet genoegen nemen met invalbeurten. De Bayern-legende lijkt zich er niet druk om te maken en bewondert de aanpak van de Belgische trainer.

De start van Vincent Kompany als coach van Bayern München is indrukwekkend en de grote successen blijven zich opstapelen. Bayern heeft tot nu toe niets laten liggen in de Bundesliga en won zijn eerste Champions League-wedstrijd met een duidelijke 9-2 overwinning op Dinamo Zagreb.

Deze zomer moest Vince the Prince de selectie van Bayern herzien na een zeer teleurstellend seizoen. De voormalige coach van Anderlecht en Burnley heeft sterke keuzes gemaakt, waaronder het op de bank zetten van Thomas Muller.

Thomas Muller is fan van de manier waarop Vincent Kompany het aanpakt bij Bayern München

Ingevallen tijdens de eerste vier competitiewedstrijden en met een doelpunt op zijn naam, lijkt de Duitse international met 131 caps niet gefrustreerd te zijn door zijn nieuwe status, integendeel. In een interview met de media van de Bundesliga praat Müller over het voetbal onder Kompany.

"Je moet zeggen dat de manier waarop we spelen leuk is. Er vallen veel doelpunten, die het gevolg zijn van onze speelstijl. Er is veel leven op het veld, en dat is iets wat we al lang niet meer op deze intensiteit hebben gevoeld."

"Er zijn zeker goede wedstrijden geweest in de afgelopen jaren, maar zo'n dominantie over de tegenstander is iets nieuws. En eerlijk gezegd, dat voelt heel goed", besluit Müller.