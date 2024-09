Zorgwekkende situatie bij Anderlecht: "Als je hem na zo'n seizoen al niet kan verkopen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht blijft op zoek naar zichzelf. Met het ontslag van Brian Riemer wil de ploeg het tij weer doen keren.

RSC Anderlecht wisselde de voorbije jaren te pas en te onpas van trainer, maar slaagde er nooit meer in het echte DNA van de club te laten zien.

Dat is nochtans de sleutel tot succes in de toekomst. Eens die schwung weer in de club geraakt zal het ook een pak gemakkelijker zijn om spelers aan te trekken en te verkopen.

Nu wordt het bijzonder moeilijk, zo ziet ook Marc Degryse. “Zanka, Dendoncker, Augustinsson. Op die jongens haalt Anderlecht nooit nog een meerwaarde”, klinkt het in de voetbalgids van Het Laatste Nieuws.

Al is de vraag op wie dat wel nog zal lukken. “Als je Dreyer na zo’n seizoen niet kunt verkopen, wanneer ga je dan wel nog geld krijgen voor hem?”

Er is eigenlijk maar één grote oplossing. Anderlecht moet kampioen spelen en de Champions League om financieel weer op adem te komen. “Of het businessmodel is één grote mislukking. En dan heb ik het nog niet eens over de manier van voetballen.”

Het grote probleem is dat het geduld bij Anderlecht niet eindeloos is. Volgens Degryse hebben Riemer en Fredberg te weinig respect getoond voor het DNA en de traditie van Anderlecht.