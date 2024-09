Dion De Neve herleeft weer bij KV Kortrijk: "Ik let daar dit seizoen wel meer op"

KV Kortrijk heeft afgelopen weekend een punt weten te behalen op het veld van OH Leuven, dankzij een doelpunt van Dion De Neve.

De linkervleugelspeler zag zijn schot via een verdediger in het doel deviëren. Hoewel het niet zijn mooiste doelpunt was, was De Neve duidelijk tevreden met zijn eerste van het seizoen.

KV Kortrijk zocht afgelopen zomer nochtans naar een back-up voor De Neve, maar besloot geen paniekaankopen te doen. Dit getuigt van het vertrouwen dat de club in De Neve heeft.

Desondanks is het voor De Neve cruciaal om fit te blijven, want bij een blessure kan KVK met een probleem komen te zitten. “Ik verzorg me goed en luister naar mijn lichaam”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.”

De 23-jarige speler is zich dan ook bewust van het belang van zijn gezondheid. “Ik let daar dit seizoen wel meer op. Ik wil voorkomen dat ik uitval, dus ben ik extra waakzaam over mijn lichaam.”

Moeilijk programma

Zondag staat KVK voor een zware uitwedstrijd tegen Union, en een week later komt leider Genk op bezoek. Geen enkele wedstrijd is eenvoudig, maar Kortrijk kan tegen de grotere ploegen vaak dat extraatje brengen, bevestigd de vleugelspeler.