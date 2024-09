Atypisch parcours voor ex-Anderlecht-jeugdtalent die op zijn 27ste debuteerde in de JPL: "Ik heb geen spijt van de dingen die ik heb gedaan of niet heb gedaan"

Kobe Cools heeft een atypisch parcours afgelegd. Van de beloften van Anderlecht ging het naar FC Dudelange en van daar naar Dender, waar hij nu al drie jaar zit en de promotie naar eerste klasse mee afdwong. De 27-jarige robuuste verdediger beklaagt zich echter niets.

Kobe, vind je het zelf vreemd dat je pas op je 27ste je eerste match in de Belgische eerste klasse speelde?

"Ja, het is misschien wat apart, maar ik heb mijn keuzes gemaakt op basis van wat voor mij op dat moment het beste aanvoelde. Het is gegaan zoals het is gegaan en ik heb mijn weg daarin gevonden. Dus nee, ik vind het niet raar. Uiteindelijk sta ik nu hier en ik ben zeker niet ontevreden over hoe mijn carrière gelopen is."

Emilio Ferrera zei ooit dat je bij de jeugd de drive miste om elke dag beter te worden. Wat vind je daarvan?

"Dat is zijn mening, en Emilio heeft overal wel een mening over. Maar ik weet zelf heel goed wat ik ervoor heb gedaan en hoe ik erin heb gestaan. Ik heb geen spijt van de dingen die ik heb gedaan of juist niet gedaan. Mijn carrière is gelopen zoals ze moest lopen, en daar kan ik vrij tevreden op terugkijken."

Je hebt nu acht matchen in de JPL achter de rug. Wie was de moeilijkste spits om onder controle te houden?

"Elke spits is anders, vind ik. Sommigen hebben heel de match niets nodig, maar staan er ineens. Anderen ben je constant bezig te verdedigen. Wat is dan moeilijker? De spits die je nauwelijks ziet maar waarvoor je er echt moet staan op dat ene cruciale moment, of degene die je de hele wedstrijd bezighoudt maar minder gevaarlijk voor doel is? Het is altijd een uitdaging, maar als verdedigers willen we laten zien dat we het niveau aankunnen."

Maar speel je liever tegen Tolu of tegen een wendbare spits?

"Tolu is niet echt betrokken bij het spel, hij staat altijd achter je te loeren. Mentaal moet je meer werken, want je weet dat hij er ineens zal zijn als die voorzet komt. Keita van Beerschot is meer betrokken bij het spel zelf, dus dat geeft weer een andere moeilijkheid. Beide zijn sterke spitsen, maar elk met hun eigen manier van spelen."

Wat vind je van Kasper Dolberg, je tegenstander van zaterdag?

"Dolberg is ook zo’n spits die niet veel nodig heeft. Hij wil ook steeds meer schwung in het spel brengen, maar geef hem één kans en hij staat er. Je moet dus constant alert blijven tegen dat soort spelers."

Wat voor soort leider ben jij?

"Ik probeer vooral op training te zorgen voor de juiste intensiteit en mentaliteit. Ik heb in mijn carrière fouten gemaakt, maar daar heb ik veel van geleerd. Die ervaring geef ik nu door aan de jongere spelers. Voor jezelf zorgen, luisteren naar je lichaam, en blijven verbeteren, daar kan je altijd op focussen."

Wat voor seizoen ambieer je met Dender?

"Als we straks kunnen terugkijken op een seizoen waarin we alles hebben gegeven, dan ben ik tevreden. Ik hoop natuurlijk dat we ons kunnen handhaven in de reeks, en daar ga ik ook alles voor doen. Elke week moeten we vol voor de overwinning gaan, op onze manier en met volle overtuiging. We willen niet aan het einde van het seizoen zeggen dat we iets hebben laten liggen. No regrets, dat is het belangrijkste."

Willen jullie iets bewijzen dit seizoen?

"Zeker. Iedereen in de ploeg heeft iets om voor te spelen. Er zijn jongens, zoals ik, die lang op hun kans moesten wachten. Je hebt ook spelers die van een stapje lager komen en nu de kans krijgen om zich te tonen. Als club willen we echt laten zien dat we FC Dender zijn en daar fier op zijn."

Wat voor coach is Vincent Euvrard?

"Ik vind hem iemand die echt is toegelegd op de details en de kwaliteit die wij elke dag brengen. Hij is heel aanwezig op training en zet echt de puntjes op de i. Buiten het veld is hij een heel joviale mens, en ik voel zeker de betrokkenheid bij hem. Hij zorgt ervoor dat we als groep steeds beter worden."

Waar teken je straks voor op het einde van het seizoen?

