Eén speler mocht deze zomer absoluut niet vertrekken bij KRC Genk: "Hij moet hier vertrekken zoals Trossard en Leon Bailey"

KRC Genk beleefde een drukke zomermercato. De Limburgers verkochten heel wat spelers voor mooie bedragen, maar één speler mocht absoluut niet vertrekken.

KRC Genk staat erom bekend jonge spelers op te leiden, om ze nadien door te sturen naar grotere Europese clubs. Er loopt heel wat talent rond in Genk, ook dit seizoen.

Bilal El Khannouss en Mike Penders werden voor de grootste bedragen verkocht. Bij El Khannouss werd er geen geheim van gemaakt dat hij graag een nieuwe stap zette, terwijl Chelsea na één speeldag in het nieuwe seizoen plots kwam aankloppen voor Penders.

Maar één speler mocht deze zomer absoluut niet vertrekken en dat is Bonsu Baah. "Dat had ik nooit toegelaten. We zouden er te veel spijt van gehad hebben, want ga met de spelers praten en je zal horen dat hij op training onhoudbaar is", vertelde Dimitri de Condé bij Het Laatste Nieuws.

"Bonsu heeft iets speciaals. Onderschat niet wat die jongen hier heeft moeten verwerken, hé. Hij was 18, kreeg meteen twee keer rood, op een hoger niveau en in een andere kleedkamer. Da’s niet min."

De Condé heeft bijzonder hoge verwachtingen van zijn winger. "Bonsu moet hier vertrekken zoals Trossard en Leon Bailey. Ik heb hem dat ook zo gezegd. ‘En als het niet lukt, dat ligt het aan jou.’ Maar wij gaan hem daar in helpen."