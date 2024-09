Ook geen Antoine Griezmann tegen Rode Duivels: Franse aanvaller stopt als international

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Antoine Griezmann stopt als international bij de Franse nationale ploeg. Dat maakte de aanvaller op maandag zelf bekend via zijn sociale media.

"Het is met een hart vol herinneringen dat ik dit hoofdstuk in mijn leven afsluit. Bedankt voor dit fantastische avontuur in de driekleur en tot snel", schrijft hij op X, met een video erbij van enkele hoogtepunten uit zijn internationale carrière.

Griezmann was lange tijd een vaste waarde bij de Franse nationale ploeg. Op het afgelopen EK liep het echter heel wat minder. Hij kon niet scoren en geen assist afleveren.

De afgelopen interlandperiode mocht hij starten tegen Italië, maar tegen België moest hij het doen met een korte invalbeurt. In totaal speelde hij 137 interlands met Frankrijk waarin hij 44 keer kon scoren.

Frankrijk trekt op 14 oktober naar het Koning Boudewijnstadion om het alweer tegen de Rode Duivels op te nemen. Kylian Mbappé is er wegens blessure naar alle waarschijnlijkheid niet bij en Griezmann nu dus ook niet.