Colin Coosemans onthult: "Thibaut Courtois stuurde mij al een berichtje"

Anderlecht zal het donderdag opnemen tegen Real Sociedad. Daags voordien kwam Colin Coosemans al even met de pers spreken.

Anderlecht zal het zonder heel wat sterkhouders moeten doen tegen Real Sociedad. Maar door de overwinning tegen Ferencvaros hoeft paars-wit zich minder zorgen te maken.

"We kunnen hier met een redelijk gerust gemoed zitten", begon Coosemans volgens Het Nieuwsblad. "Die zege op de eerste speeldag thuis tegen Ferencvaros was heel belangrijk. Real Sociead, dat is een ploeg met heel veel aanvallende kwaliteiten."

"Ze hebben een Spaanse international, Sergio Gomez kennen we ook allemaal. Het is de sterkste tegenstander die we treffen in deze Europese campagne. Ik zal mijn werk zo goed mogelijk proberen te doen. Ik ben trots om op dit podium te kunnen staan", gaat hij verder.

Na het vertrek van Kasper Schmeichel ging Anderlecht op zoek naar een nieuwe doelman maar die werd niet snel gevonden. Coosemans kreeg zijn kans en greep die met twee handen. Hij deed het dit seizoen al erg goed tussen de palen bij paars-wit.

"Of ik contact gezocht heb met Thibaut Courtois? Neen, maar enkele weken geleden kreeg ik wel een berichtje van Thibaut. Dat is geen wild verhaal, hoor. Ik was verrast dat Courtois het Belgische voetbal nog volgde, maar het was mooi dat hij mijn prestaties had opgemerkt", besluit de keeper.