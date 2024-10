Sam Baro komt met enkele ferme uitspraken over de toekomst van KAA Gent én laat de fans luidop dromen

KAA Gent bouwt aan de toekomst. Sam Baro wil van de Oost-Vlamingen een stabiele topclub maken. En de voorzitter legt ook haarfijn uit hoe hij dat wil doen.

Sam Baro is sinds vorig seizoen de eigenaar van KAA Gent, maar eigenlijk is dit het debuutseizoen van de ondernemer. Vorig seizoen zwaaiden Ivan De Witte en Michel Louwagie nog mee de plak in de Ghelamco Arena.

Het doel van Baro is duidelijk: De Buffalo's moeten een stabiele topclub worden die ieder seizoen meestrijden voor de prijzen én op het Europese toneel nu en dan voor een uitschieter zorgen.

"Het is mijn bedoeling om de club stap voor stap te versterken", legt het Gentse opperhoofd uit in Het Laatste Nieuws. "Op die manier wordt het team ieder jaar beter. Er zijn deze zomer veel nieuwe spelers gekomen. We kunnen nog héél véél stappen zetten."

Baro is dan ook niet van plan om van de Ghelamco Arena een duiventil te maken. "Ik denk dat het vooral belangrijk is om ieder seizoen het grootste deel van de ploeg samen te houden."

Wat zijn de plannen van Sam Baro met KAA Gent?

"Al is het gezond om rotatie in een groep te brengen", besluit de voorzitter. "Dat is verfrissend. Maar ik wil streven naar een herkenbare en mature kern, die jaarlijks wordt aangevuld met versterkingen. Dat is ideaal voor een club."