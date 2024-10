Vital Borkelmans heeft zeer duidelijke boodschap voor bondscoach Tedesco: "Hij moet altijd geselecteerd worden"

Op vrijdag maakt bondscoach Domenico Tedesco zijn selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden. Volgens Vital Borkelmans moet Leandro Trossard er altijd bij zijn.

Op vrijdag weten we welke Rode Duivels worden opgeroepen voor de interlands tegen Italië en Frankrijk. Eerst gaat België op bezoek bij de Italianen, om de Fransen nadien te ontvangen in het Koning Boudewijstadion.

Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zullen er niet bij zijn, al zullen ze ook niet stoppen als Rode Duivel. Lukaku was er vorige keer ook al niet bij.

Net zoals Leandro Trossard. Vital Borkelmans heeft daar een zeer duidelijke mening over. "Hij moet altijd geselecteerd worden. Hij is al jaren titularis bij Arsenal en voelt zich goed in zijn vel in dat team", vertelde hij bij Het Nieuwsblad. Een zeer duidelijke boodschap voor Tedesco dus.

"Dat blijkt ook dit seizoen in de Premier League, de moeilijkste competitie ter wereld. Bovendien heeft Tedesco al veel spelers die in Engeland voetballen in zijn systeem zitten. Die jongen is altijd een meerwaarde, zeker in de nationale ploeg", gaat hij verder.

"Ik zie niet in waarom Tedesco hem aan de kant zou blijven laten. Als Leandro er nu opnieuw niet bij is, zal ik mij serieus vragen beginnen te stellen", besluit Borkelmans.