Zeer slecht nieuws voor Patro Eisden Maasmechelen: middenvelder mogelijk maanden aan de kant

Zeer slecht nieuws voor Patro Eisden Maasmechelen en Tom Pietermaat. De middenvelder is mogelijk maanden out met een knieblessure.

Patro Eisden Maasmechelen deed het afgelopen seizoen bijzonder goed als promovendus in de Challenger Pro League. De club speelde er zelfs de Promotion Play-offs.

Die werden uiteindelijk niet gewonnen waardoor de club niet naar 1A ging. Dit seizoen hoopt de club alweer mee te vechten voor promotie.

Op dit moment draaien de Limburgers weer mee bovenaan het klassement. Ze staan met 12 punten op de vierde plaats. Vier punten minder dan leider RWDM.

Maar Patro Eisden kreeg bijzonder slechts nieuws te horen. Volgens Het Belang van Limburg kwam Tom Pietermaat slecht neer op training, waardoor hij een knieblessure opliep.

Hij is mogelijk maanden out. "Er is momenteel nog geen uitsluitsel omtrent de blessure. Over twee weken zal het pas duidelijk worden of er een operatie aan de kruisband en/of aan de mediale band volgt", vertelde hij bij HBvL.