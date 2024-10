Niet-selectie Rode Duivel brengt veel onbegrip naar boven: "Ik begreep het van geen kanten"

Domenico Tedesco verbaasde de vorige interlandperiode door Leandro Trossard niet op te roepen. De bondscoach gaf er wel een uitleg aan, maar heel gesmaakt werd die niet. De aanvaller van Arsenal is er nu wel bij en dat is niet meer dan terecht volgens analiste Imke Courtois.

Courtois is van mening dat de bondscoach tot nu toe al enkele fouten heeft gemaakt, vooral in zijn omgang met ervaren spelers zoals Leandro Trossard. De coach wilde nieuwe spelers testen, maar deze keer is Trossard wel opnieuw bij de selectie.

Op het afgelopen EK kwam de aanvaller niet goed voor de dag, maar volgens Courtois ligt dat mede aan het feit dat Trossard op te veel verschillende posities wordt ingezet, wat voor een gebrek aan duidelijkheid zorgt.

"Ik begreep zijn niet-selectie de vorige keer van geen kanten. Trossard heeft toch al voldoende zijn strepen verdiend? Die moet er toch altijd bij zijn, ook al heeft hij eens een mindere periode?" aldus Courtois in De Zondag.

Courtois twijfelt niet aan de waarde van Trossard voor het nationale team en is kritisch op Tedesco's aanpak. "Leandro zal het niet fijn gevonden hebben. Ik ben benieuwd hoe hij terugkeert naar Tedesco. Ik zou in elk geval teleurgesteld zijn in de bondscoach", voegt Courtois toe.

Trossard is bij Arsenal een sleutelspeler geworden. Dit seizoen liet hij al 2 doelpunten en 1 assist in 9 wedstrijden noteren. Ook zijn statistieken bij de Rode Duivels zijn indrukwekkend: 9 goals en 4 assists in 37 interlands. Ondanks deze cijfers blijft het de vraag hoe Tedesco hem in de komende wedstrijden zal inzetten en of hij de verwachtingen kan inlossen.