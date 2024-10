Belgische beloften maken zich klaar voor bijzonder belangrijke wedstrijd

Terwijl de hype de laatste maanden niet echt aanwezig is rond de Rode Duivels, mogen we niet vergeten dat de beloften deze week veel op het spel hebben staan. In Schotland zouden ze kunnen beslissen over hun deelname aan het EK U21 volgende zomer.

Terwijl de meeste ogen gericht zullen zijn op de verplaatsing van de Rode Duivels naar Italië in de Nations League op 10 oktober, zullen de nationale beloften een veel belangrijkere wedstrijd spelen. Schotland-België van deze vrijdag in de kwalificaties voor het EK U21 2025 zou wel eens cruciaal kunnen blijken te zijn, aangezien het de twee kanshebbers op het tweede ticket in de poule tegenover elkaar zet.

Spanje, op kop van de groep van de Jonge Duivels, is al gekwalificeerd. Achter hen hebben Schotland en België elk 16 punten, waarbij onze beloften achterlopen op hun concurrent met het doelsaldo, dat aanzienlijk in hun nadeel is.

Als dit een wedstrijd van het A-team was, zouden we redelijk zelfverzekerd zijn gezien het grote verschil tussen de twee landen. Maar de Schotse U21 is in topvorm en verraste onze jongeren in Leuven, vorige november.

Domenico Tedesco had besloten om Aster Vranckx en Arthur Vermeeren niet op te nemen in zijn oorspronkelijke selectie (Vranckx voegde zich bij de Duivels na de blessure van Amadou Onana). Sommigen hoopten Mika Godts in het A-team te zien maar het jonge genie van Ajax zou zeker veel nuttiger zijn geweest in Schotland.

Zou zeer nuttig zijn geweest, want, kleine ramp, Godts heeft uiteindelijk afgezegd. Hij heeft zelfs nog nooit voor de nationale beloften heeft gespeeld - wat volkomen onbegrijpelijk is gezien zijn talent. Konstantinos Karetsas werd opgeroepen als vervanger voor Godts.

Als de U21 zich deze vrijdag niet kwalificeren voor het EK 2025, zullen enkele van de grootste talenten van de toekomstige generatie een kans hebben gemist om zich te tonen.

Lucas Stassin, Samuel Mbangula, Mario Stroeykens, Mathias Delorge, Mika Godts, Jorne Spileers - en zelfs een Arthur Vermeeren: zij zouden allemaal profiteren van de ervaring van een EK voor Beloften en kunnen proberen het beter te doen dan De Ketelaere, Openda en De Winter in 2023.

Kortom: bij een Belgische voetbalbond die het al moeilijk heeft wat betreft het A-team, zou een kwalificatie van de beloften voor het EK U21 al wat troost kunnen bieden.