Anderlecht is keihard na rellen in Sociedad en komt met statement naar buiten: "Mauves Army niet welkom voor uitwedstrijden in Europa League én Belgische competitie"

Word fan van Anderlecht! 4206 RSC Anderlecht wacht het onderzoek niét af en neemt zelf maatregelen na het wangedrag van enkele fans tijdens het Europese duel bij Real Sociedad. Vooral Mauves Army wordt aangepakt. RSC Anderlecht laat weten dat inmiddels acht personen zijn geïdentificeerd. De fans in kwestie zijn verantwoordelijk voor de wantoestanden tijdens de wedstrijd op het veld van Real Sociedad. De Belgische recordkampioen laat weten dat de supporters in kwestie meteen worden geweerd van alle wedstrijden van paars-wit. Daarnaast zullen ze aansprakelijk worden gesteld voor de schade. © photonews Maar dat is niet alles. Anderlecht bevestigt dat de geïdentificeerde personen lid zijn van Mauves Army. En paars-wit wil een héél duidelijk signaal geven aan de supportersgroep. "Mauves Army zal worden geweerd voor de resterende verplaatsingen in de groepsfase van de Europa League", laat Anderlecht weten. "Daarnaast zullen ze niet meereizen naar de eerstvolgende drie uitwedstrijden." Welke wedstrijden zal RSC Anderlecht afwerken zonder Mauves Army? Ook dat laatste is opvallend. Anderlecht zal het zonder de bekende sfeergroep doen voor de wedstrijden tegen Beerschot VA, AFC Tubize en... Club Brugge. "De vrijgekomen plaatsen zullen ter beschikking worden gesteld van andere fans", laat paars-wit nog weten.



